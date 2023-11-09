شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار: معتمد جمال أعطى لكل لاعب حقه وإصابتى غير مقلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد نيمار لاعب فريق الزمالك على سعادته بالفوز على بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وقال نيمار في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، قائلا "معتمد جمال أعطى لكل لاعب حقه، قال لنا أن المباراة دى مباراة رجال وتحتاج إلى روح كبيرة".

وتابع :"الكابتن حسين لبيب في جلسته معنا قال لنا أن الإدارة لن تبخل علينا بأي شيء وأننا كنا رجال الفترة الماضية".

وواصل "إصابتي كانت شد خفيف وغير مقلقة".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108