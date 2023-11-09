شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق: أوسوريو غير محظوظ.. وتعاهدنا على الفوز قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طارق لاعب فريق الزمالك أن تركيزه كان على استغلال الفرصة عندما تتاح له وإثبات نفسه.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الجهاز الفني دفع بي كظهير أيمن بدلا من نيمار لكن مع مرور الوقت طلبت مشاركتي مدافع بجانب حسام عبد المجيد لاننا بينا تجانس والجهاز الفني وافق".

وتابع :"اجتمعنا قبل المباراة كلاعبين وتعاهدنا على الفوز ومصالحة الجماهير".

وأكمل :"لم يكن هناك توفيق لأوسوريو مع الزمالك، كان هناك ضغط مباريات أثر علينا بشكل سلبي".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108