شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: خبرات وإمكانات لاعبى الأهلي وراء الفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رضاه بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي حقق الفوز على منافس قوي ومميز، خاصة ما قدمه الفريق في شوط المباراة الأول.

واستكمل: «بعد إحرازنا هدف التقدم بدأ اللاعبون يتراجعون قليلًا عن تنفيذ الضغط المطلوب لشعورهم بأن الأفضلية لنا، ولكن مع قوة المنافس وبعد إحرازه هدف التعادل عاد اللاعبون لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز».

وأضاف: «لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانات كبيرة وخبرات مميزة كانت وراء تحقيق المكسب».

وأكد كولر أنه سعيد للغاية بتسجيل محمد مجدي أفشة هدف الفوز اليوم وبرأسية مميزة تعكس إصراره لتقديم شيء جيد في مباراة اليوم.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.