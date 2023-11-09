شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: حققنا فوزًا مهمًّا على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أهمية الفوز الذي حققه الأهلي اليوم على حساب سيراميكا كليوباترا. وأضاف قمصان: «حققنا الفوز على منافس قوي استطاع تحقيق الفوز في آخر مبارياته ودخل المباراة اليوم بمعنويات عالية».

واستكمل قمصان: «تمكنا من التغلب على الغيابات، والجهاز الفني قسم المباراة لأجزاء من أجل السيطرة على مجريات اللعب». وشدد قمصان على أهمية الروح والإصرار على المكسب التي ظهر بها اللاعبون في لقاء اليوم.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.