شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: يجب تدخل اتحاد الكرة لحماية الحكام الشرفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أنه يرفض التصريحات التي أدلى بها ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن الحكام المصريين جيدين، ومن الوارد سقوط أي حكم في خطأ.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية: "كل الحكام المصريين شرفاء وسندافع عنه، وكل التحكيم في العالم يقع في أخطاء، والاتحاد المصري لكرة القدم عليه حماية حكامه، لأنه لا يجوز التطاول عليهم".

وأضاف: "أحمد الغندور أدار المباراة بشكل جيد ولم يقع في أي أخطاء مؤثرة، ولا يوجد ركلات جزاء لاي فريق في المباراة، وطرد أحمد توفيق قرار صحيح، والمباراة كانت جيدة ولاعبي الفريقين سهلوا اللقاء على الحكم، ومحمود البنا كان يراجع على كل كبيرة وصغيرة".

وأكمل: "مباراة سيراميكا والأهلي أيضا كانت جيدة تحكيميًا، وكان يجب تغيير الوان قمصان الفريقين من أجل الصورة التليفزيونية، ورغم أن هناك انذارات كثيرة لكن كلها كانت مستحقة والحكم عبدالعزيز السيد كان جيدا".

وواصل: "لعبة عبدالله جمعة في نهاية المباراة حدث فيها تلامس عادي وليست ركلة جزاء مطلقا، وأحمد الغندور كان موفقًا في التعامل مع المباراة".

وأتم: "يجب على اتحاد الكرة التدخل بقوة وصرامة مع ممدوح عيد، ولابد أن يقدم اعتذارًا لكل حكام مصر، وحكامنا كلهم شرفاء ولا يوجد بينهم فاجر أو مغرض، وأي حكم في العالم يخطأ ويصيب".

ونجح فريق الزمالك في العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

تقدم فريق بيراميدز بهدف فيستون كالالا مايلي في الدقيقة 5، وسجل نبيل دونجا هدف تعادل الزمالك بالدقيقة 91، وتقدم مصطفى فتحي بالهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 93، وسجل سامسون أكينيولا هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 101، وأحرز محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 108، وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 112.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.