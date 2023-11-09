شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: جمهور الزمالك يهز الجبل ووصلنا لهذه المرحلة بظروف إعجازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك على تأهل فريقه إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولى.

وقال زيزو عبر أستورى إنستجرام:" احنا مخدناش بطولة بس وصلنا لمرحلة ومكان بظروف إعجازية احنا الزمالك عشان عندنا جمهور يهز الجبل احنا الزمالك عندنا لاعيبة رجالة ربنا بيرسملك الطريق الصعب عشان يطلعك في نظر الناس بطل".

وتابع:" ربنا بيحطك في كل الظروف المستحيلة عشان يوريك انه موجود لو اخدت بالأسباب واجتهدت جمهور يخلى الواحد يصدق انه احسن فريق في العالم،حتى لو دا مش حقيقة شكرا لك واحد كان موجود النهاردة تستحقوا تفرحوا".

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".