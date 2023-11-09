شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه بعد الفوز على بيراميدز: الزمالك أولاً والمبادئ تنتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك على تأهل الفريق الأبيض إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولى.

ونشر المندوه صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقاً عليها:" الزمالك أولاً المبادئ تنتصر".

وكان الزمالك اتخذ قراراً تربوياً باستبعاد ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى بسبب عدم التزامهم وغابوا عن مواجهة بيراميدز بالكأس.



حسام المندوه

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".