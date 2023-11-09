شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: جمهور الأهلى فوق دماغى ومع فلسطين بقلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى أنه فخور بلعب 200 مباراة مع الأهلى ، مشيرا إلى انه لا يهمه تسجيل الأهداف بقدر فوز الفريق .

وقال قفشة فى تصريح لقناة أون تايم سبورتس تم اذاعته عبر برنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير أن تبرعه بعوائد قميص القرن أقل واجب للشعب الفلسطينى ، قائلا قلوبنا كلها مع فلسطين و جمهور الأهلى فوق دماغى .

حصد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه ضد سيراميكا والتي جمعتهما على إستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير على سيراميكا بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما على إستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) .

تقدم للأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة 33 ثم تعادل أحمد القندوسي لسيراميكا في الدقيقة 58، قبل أن يُضيف أفشة هدفاً قاتلاً للأهلي في الدقيقة 90 على طريقة "قاضية جديدة".