شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الغندور نجا من فخ القرارات الجدلية لمباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي أحمد الغندور نجح في السيطرة على مباراة الزمالك وبيراميدز التي اقيمت مساء الأربعاء بنصف نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح 4/3 وصعوده الى نهائي الكأس.

أوضح عقل، أن الغندور ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى استمر لمدة 134 دقيقة، حيث تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين، وأحسن تقدير التحام اللاعبين داخل منطقة الجزاء الذى تكرار اكثر من مرة وسمح باستمرار اللعب كما احسن تقدير لمسات اليد خلال المباراة واكد الـ"VAR" القرار الحكم.

ويرى عادل عقل أن الغندور قدم أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، بعدما أشهر البطاقة الصفراء لثلاثي بيراميدز وليد الكرتى ومحمد الشييبى وكريم حافظ، وبطاقة حمراء "انذار ثاني" من نصيب احمد توفيق في الدقيقة 78 مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب دونجا.

وشدد الخبير التحكيمي على أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبير للسيطرة على المنطقة الفنية ، في الوقت الذى تعاون ثنائي الـVAR" مع الحكم في إدارة اللقاء.

وعن اللقاء الثاني بين الأهلي وسيراميكا، اشار الخبير التحكيمى إلى أن حكم الدرجة الأولى عبد العزيز السيد، ظهر بلياقة بدنية طبية واستطاع السيطرة على اللقاء الذي أقيم عصر الأربعاء وانتهى بفوز الأحمر 2/1، موضحا أن الحكم وُضع في ضغوط خلال اللقاء لأنها كانت المواجهة الثالثة التي يديرها لسيراميكا في الموسم الحالي، حيث تعرض لاعتراضات من النادي على قراراته في اللقائين السابقين.

وقال عقل إن الحكم احسن تقدير الأخطاء الفنية خلال فعاليات اللقاء الا انه لابد ان يكون اكثر حسما في اعتراضات اللاعبين، موضحا ان الحكم برى تماما من تشابه ألوان الزى بين الفريقين، والذى ظهر عبر الشاشات التليفزيون وكان عبد العزيز موجود في الميعاد واحتسب 32 مخالفة في تقدير مناسب وسمح باستمرار اللعب واتاح الفرصة بشكل جيد اكثر من مرة خلال اللقاء.

واستطرد عقل أن السيد تغاضى عن طرد أحمد رمضان بيكهام لدفع الحكم بعد صافرة النهاية، في حين أنه أشهر البطاقة الصفراء في 8 مناسبات 5 انذارت للاهلى و3 لسيراميكا وطرد مستحق " انذار ثاني " لمدافع الفريق المضيف رجب نبيل فى 68 من عمراللقاء ، رغم ان الحكم من أصحاب الخبرات الا انه يجب ان يكون حاسم وحازم مع اعتراضات اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

ويرى عقل أن لمساعدين بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات المباراة ونجح الحكم الرابع في السيطرة على المنطقة الفنية كما تعاون ثنائي الـ"VAR" مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون والبرتوكول.



