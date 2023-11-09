شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: لا أمانع فى تخفيض راتبى مع الزمالك لتجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، أن ليس لدى مانع من تخفيض راتبى لتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء قائلا "أنا تحت أمر الزمالك ولا توجد لدي أي مشكلة في هذه النقطة".

وأوضح محمد عواد خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " إنه لم يتلق أي اتصالات من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقده ليس لدى مانع التجديد مع الزمالك وتحت أمر القلعة البيضاء في أي توقيت خلال الموسم الحالي".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى ومحمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".