شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، تدريباته استعدادا للمواجهات المقبلة فى دورى Nile، والتى يبدأها الدراويش بمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولى لانشغال منتخب مصر بمواجهتى جيبوتي وسيراليون في انطلاقة مشواره المنتخب تصفيات المونديال المؤهلة لكأس العالم 2026.

يسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات.

ويسعى جهاز الإسماعيلى لمحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

كما يسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.