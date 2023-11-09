بسبب أحداث غزة.. إعلاميون: محمد صلاح تعرض لضغوط للانحياز إلى فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث إعلاميون دوليون عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، من الحرب الواقعة على غزة من جانب إسرائيل، مسلطين الضوء على رسالته.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربًا شرسة على فلسطين، حيث ارتكبت مذابح وجرائم متعددة راح ضحيتها ما يزيد عن 10 آلاف شخص، بخلاف المصابين.

وقبل فترة، نشر محمد صلاح مقطع فيديو أكد خلاله أن كل الأرواح مقدسة وطالب بتقديم الدعم والطعام والمعونات لضحايا الحرب.

وفي تصريحات لـ "بي بي سي سبورت"، قال إيان بايلي، وهو محاضر في الصحافة الرياضية بجامعة ستافوردشاير، إن "صلاح مثال للشخص الذي تعرض لضغوط شديدة للانحياز إلى أحد الجانبين بسبب جنسيته".

وأضاف بايلي: "لكنه تراجع خطوة إلى الوراء وقال ما أدافع عنه هو السلام وإنهاء المعاناة، عندما أصدر رسالته في النهاية، أشاد به الكثيرون بسبب لهجته الإنسانية، ومع ذلك انتقده آخرون الذين اعتقدوا أن موقفه يجب أن يكون أكثر تأييدًا للعرب ولفلسطين"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

وواصل بايلي: "لكنه لا يستطيع فعل ذلك لأنه سيكون لديه سياسة وسائل التواصل الاجتماعي مع ناديه".

ولفت إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي هي التغيير الكبير في الديناميكية، إذا كان هذا الصراع قد حدث قبل 30 عامًا، فمن العدل أن نقول إن لاعبي كرة القدم لن يتعرضوا للضغوط التي يتعرضون لها كنتيجة مباشرة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي".

وشدد بايلي: "إنه موقف مستحيل بالنسبة لأي لاعب كرة قدم في وضع مثل الذي نعيشه الآن، وهو أمر غير مسبوق تقريبًا".

وتحدث بايلي ايضا عن رسالة لاعبة التنس التونسية أنس جابر، التي أعلنت أنها ستتبرع لفلسطين، حيث قال: "أي لفتة تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية يجب الإشادة بها، طالما أنها تتم على أسس إنسانية وليست سياسية".

وأضاف: "المسألة الأكثر صعوبة هي أن الصراع أدى إلى استقطاب وجهات النظر إلى حد أن أي بادرة، مهما كانت حسنة النية، ستثير حتما الثناء والانتقاد".

من جانبه، قال الصحفي الكروي الجزائري ماهر مزاهي: "لم يكن هناك أي مشاهير جزائريين لم يتحدثوا على الأقل للتعبير عن تعاطفهم مع المعاناة التي تحدث في فلسطين".

وأضاف مزاهي: "ما عليك أن تفهمه هو أن الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي لمدة 132 عامًا وأن أكثر من مليون أوروبي استقروا في الجزائر بحلول عام 1962، لذلك يرى الكثير من الجزائريين أن محنة الفلسطينيين مرادفة لماضيهم".

ووصف الصحفي الجزائري بيان صلاح بأنه "الديناميكية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث تعرض أحد المشاهير لضغوط للتحدث علناً".

كما علقت كارول كيموتاي، خبيرة استراتيجية الإعلام الرقمي في كينيا، بالقول: "عندما تثار قضايا مثل العنصرية والجنس والصراع والدين والإجهاض وما إلى ذلك، يمكن لنجوم الرياضة أن يختاروا ما إذا كانوا سيتحدثون علنًا أو يبتعدون".

وقالت كيموتاي: "ولكن عندما تكون القضية أقرب إلى الوطن، فإن الجمهور يتوقع أن تتحدث الشخصية، غزة قريبة من صلاح، وهذا يوضح الاهتمامات العديدة التي يتعين على اللاعبين مثل صلاح، التوفيق بينها في حياتهم الرياضية".

وسلط التقرير الضوء على مخاطر إبداء الأراء بوضوح عبر منصات التواصل الإجتماعي، لافتا إلى إيقاف المدافع الجزائري يوسف عطال من قبل نادي نيس الفرنسي، لدعمه لفلسطين.

بالإضافة إلى الانتقادات التي واجهها نصير مزراوي بعد مشاركته مقطع فيديو مؤيدًا لفلسطين على حسابه على "إنستجرام"، ودخوله في محادثات مفصلة مع ناديه بايرن ميونخ الألماني.

بجانب ما سبق، قام نادي ماينز بإنهاء عقد أنور الغازي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصراع بين إسرائيل وغزة، مؤيدًا للفلسطينيين.