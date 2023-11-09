الامارات | دوري أبطال أوروبا.. أزمة جديدة قد تنهي مشوار تين هاج مع مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق كوبنهاجن الدنماركي فوزاً هاماً على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4/3 ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي حل فيها مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق كوبنهاجن في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب "باركن".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كوبنهاجن عند النقطة 4 في المركز الثاني بالتساوي في النقاط مع غالطة سراي بترتيب المجموعة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وقد تنهي هذه المباراة مشوار المدرب تين هاج مع فريق مانشستر يونايتد بعد سلسلة من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال المباراة انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2/2، حيث افتتح هويلند التسجيل عند الدقيقة 3 ثم عاد اللاعب ذاته موقعًا على ثاني أهدافه عند الدقيقة 28، وتحصل ماركوس راشفورد على بطاقة حمراء بالدقيقة 42، واستغل أصحاب الأرض النقص العددي حيث وقع محمد اليونسي على أولي أهداف كوبنهاجن الدقيقة 45، واحتسبت ركلة جزاء للفريق الدنماركي نجح ديوجو أنتونيو في إحرازها.

وفي الشوط الثاني تحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء عقب مراجعة حكم المباراة للفار على إثر وجود لمسة يد على مدافع كوبنهاجن، ونجح برونو فيرنانديز من تعزيز تقدم النادي الإنجليزي بالدقيقة 70، وعادل ليراجر الكفة بتسجيله لهدف في مرمى الضيوف بالدقيقة 83، ووقع روني باردغي على رابع أهداف النادي الدنماركي بالدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بنتيجة 4/3.