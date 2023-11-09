دوري أبطال أوروبا.. - تأهل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وانتر وكوبنهاغن يُسقط مانشستر يونايتد بالوقت القاتل

حجز ريال مدريد الإسباني، مكاناً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تجاوز، الأربعاء، عقبة ضيفه براغا البرتغالي، بنتيجة 3ـ0 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتصدر المجموعة الثانية، متقدماً على نابولي الإيطالي وفي رصيده 7 نقاط.



وأضاع فريق براغا ركلة جزاء في بداية المواجهة، قبل أن يتألق النادي الملكي لاحقاً فسجل إبراهيم دياز هدفاً في الشوط الأول، ثم أضاف تألق الثنائي البرازيلي فينسيوس ورودريغو في الشوط الثاني.



وكانت مباريات المجموعة الأولى الأكثر إثارة، حيث اقترب فريق غلطة سراي التركي من العودة بانتصار على حساب بايرن ميونخ الألماني الذي نجح في النهاية حصد ثلاث نقاط جديدة بعد فوزه 2ـ1 بفضل مهاجمه هاري كين صاحب الثنائية، وبالتالي حصد العلامة الكاملة في مجموعته وضمن التأهل والمركز الأول، بينما لم يفقد غلطة سراي فرصه في التأهل.



وشهدت مواجهة كوبنهاغن وضيفه مانشستر يونايتد إثارة كبيرة، فبعد أن تقدم النادي الإنكليزي بهدفين عبر نجمه الدنماركي راسموس هويلند، نجح الفريق الدنماركي في التعديل مع نهاية الفترة الأولى إثر طرد نجم مانشستر ماركوس راشفورد، وسجل محمد اليونسي الهدف الأول ودييغو غونزالفيس الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني سجل برونو فيرنانديز هدفاً ثالثاً لمانشستر يونايتد، ولكن الفريق الدنماركي كان مصراً على حصد الانتصار الأول واستغل خطأ جديداً من الحارس أونانا ليعدل النتيجة ثم سجل الهدف الرابع في الدقيقة 87 عبر روني باردجيهجي ويقود فريقه للانتصار بنتيجة 4ـ3، واستعادة آمال التأهل حيث يحتل المركز الثاني رفقة غلطة سراي برصيد 4 نقاط.



وفي المجموعة الثالثة، رفع أرسنال الإنكليزي رصيده إلى تسع نقاط بعد انتصار مستحق على إشببلية الإسباني، الذي لم يحقق أي انتصار في دور المجموعات إلى حدّ الآن، وسجل لياندرو توسارد الهدف الأول وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني، وأصبح أرسنال قريباً من التأهل.



وفي هذه المجموعة، حقق إندهوفن الهولندي انتصاراً على لانس الفرنسي، الذي انقاد إلى خسارته الأولى ليلتحق به النادي الهولندي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.



ونجح إنتر ميلانو، وصيف بطل النسخة الماضية في تحقيق الانتصار على حساب سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1ـ0، ليضمن التأهل رفقة ريال سوسيداد الإسباني الذي كان قد انتصر على بنفيكا البرتغالي، وفي رصيد الإنتر وسوسيداد 10 نقاط، وكان مانشستر سيتي ولايبزيغ، قد تأهلا إلى الدور الثاني يوم الثلاثاء.



المصدر: وكالات + مواقع الكترونية