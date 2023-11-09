مشجع يرفع علم فلسطين في ملعب مباراة كوبنهاغن ومانشستر يونايتد



نجح أحد المشجعين في النزول إلى أرضية ملعب باركن في الدنمارك، حاملاً علم فلسطين، وذلك خلال المواجهة التي تجمع كوبنهاغن بمانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.



ولم يتم بث مشهد المشجع وهو يرفع العلم الفلسطيني متضامناً، عبر القنوات التلفزيونية التي تنقل المباراة، بحكم أن معظم القنوات في أوروبا، أصبحت ترفض نقل هذه المشاهد، حتى لا تشجع الجماهير على دخول الميدان خلال المباريات بعد تكرر ظاهرة محاولة التقاط الصور مع النجوم.



ونجح بعض الحاضرين في توثيق المشهد بالفيديو ونشره في صفحات التواصل، حيث ظهر المشجع وهو يقطع مسافة طويلة في الملعب رافعاً العلم الفلسطيني، ليذكر العالم بما يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به قوات جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر، حيث تميز المشجع بشجاعته الكبيرة، خاصة وأن هناك طوقاً أمنياً يفرض حول الميدان، إضافة إلى صعوبة الوضع في الدنمارك.



وتوقف اللعب قرابة أربع دقائق إلى حين إخراج المشجع، وهي من المناسبات القليلة التي يتوقف خلالها اللعب فترة طويلة نسبياً بعد دخول مشجع إلى الميدان، ويبدو أنه تعرض إلى معاملة قاسية من قبل الأمن الدنماركي.



(العربي الجديد)