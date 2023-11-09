المثلوثي يتحدث عن الفوز عن بيراميدز والتأهل لنهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.

وقال المثلوثي في تصريحات عقب المباراة: مواجهة اليوم كان صعبة ولكن الإصرار والروح القتالية لجميع اللاعبين كانت السبب فى الفوز.

وأضاف: بيراميدز يضم لاعبين مميزين ولكننا نملك روح الفانلة البيضاء والهدف الأول المبكر لبيراميدز أربك حساباتنا، وأضعنا العديد من الفرص ونشكر الله على هذا الفوز والتأهل للنهائي.

وقال :كنا نريد اسعاد الجماهير من الدقيقة الأولى، وأهدرنا عدة فرص ولكن فى النهاية تكلل مجهودنا بالفوز".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.