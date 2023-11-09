عمر مدحت: ما حدث في مباراة بيراميدز والزمالك "مهزلة تحكيمية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهندس عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز، إن مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، حملت مهزلة تحكيمية غير مقبولة وأن الحكم تحامل على بيراميدز بصورة واضحة.

وقال مدحت أن الحكم كان سببا مباشرا في خسارة الفريق للقاء رغم قتال اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة في ظل حالة طرد ظالمة اضطرّ معها الفريق لاستكمال أحداث المباراة منقوصا.

أضاف عمر مدحت أن المباراة وما حدث بها من أخطاء تحكيمية فجة تعطي انطباعا سيئا للغاية عن الكرة المصرية خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التواجد والاستثمار في مجال الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن منظومة التحكيم بها خلل واضح رغم توافر تقنية الفار.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تساعد تقنية الفار الحكام في توفير العدالة المطلوبة، ولكن الحكام والفار يرتكبون الكثير من الأخطاء غير المقبولة وكلها كانت موجهة ضد بيراميدز فقط خلال المباراة.

أكد أن أي مستثمر يرغب في التواجد بكرة القدم المصرية وبعد مشاهدة مستوى التحكيم السيء وما حدث خلال لقاء نصف النهائي سيراجع نفسه كثيرا في تلك الخطوة.

بيراميدز يسقط أمام الزمالك ويودع كأس مصر

وكان الزمالك قد حقيق الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 ليتأهل لنهائي كأس مصر ومواجهة الأهلي.