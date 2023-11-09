شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة فى نصف نهائى دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة سيدات الأهلى مع نظيره سموحة في إياب نصف نهائي دورى السلة المرتبط ، ليقترب أيا من الفريقين خطوة نحو التتويج باللقب.

وكان فريق سلة الأهلى سيدات قد تغلب على سموحة في مباراة الذهاب بنتيجة 78/54 ، وسط تألق للاعبات الفريق الأحمر.

من ناحية أخرى تأهل فريق سلة الزمالك و الاتحاد و الجزيرة، إلى ربع نهائى دورى السلة، وفقا لنتائج مباريات دور الـ 16 التى أقيمت أو أمس الثلاثاء.

يذكر أن اتحاد السلة زقع بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى ، و أقيمت مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك بالبحرين ، و التى أسفرت عن تتويج الأهلى باللقب المحلى.