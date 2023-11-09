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الأهلى يواجه سموحة فى نصف نهائى دورى السلة سيدات

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة سيدات الأهلى مع نظيره سموحة في إياب نصف نهائي دورى السلة المرتبط ، ليقترب أيا من الفريقين خطوة نحو التتويج باللقب.

وكان فريق سلة الأهلى سيدات قد تغلب على سموحة في مباراة الذهاب بنتيجة 78/54 ، وسط تألق للاعبات الفريق الأحمر.

من ناحية أخرى تأهل فريق سلة الزمالك و الاتحاد و الجزيرة، إلى ربع نهائى دورى السلة، وفقا لنتائج مباريات دور الـ 16 التى أقيمت أو أمس الثلاثاء.

يذكر أن اتحاد السلة زقع بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى ، و أقيمت مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك بالبحرين ، و التى أسفرت عن تتويج الأهلى باللقب المحلى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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