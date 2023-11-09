شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة الشاطئية يفوز على تايلاند فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره التايلاندى صاحب الأرض والجمهور 2/0 فى ثانى مواجهاته ببطولة العالم بتايلاند.

وتلقى منتخب شباب الطائرة الخسارة فى ضربة البداية أمس الأربعاء أمام بولندا بنتيجة 2/0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من.. مازن ماجد ويوسف محمد زكى وندى حمدى وحبيبة وجيه ، كما تضم البعثة عاطف عادل المشرف على المنتخبات والمدرب إسلام عكاشة.

وتوجهت البعثة إلى تايلاند مساء الاثنين الماضى، استعدادا لانطلاق المنافسات.

ومن ناحية أخرى وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية مؤخرا بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية المصرية.

كما شهدت العمومية تكريم منتخب السيدات الحاصل على فضية أفريقيا مؤخرا، فضلا عن تواجد بعض لاعبى منتخب الرجال الحاصل على أفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.