شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب معلول وكهربا عن الأهلى أمام الجونة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود كهربا، لاعب الأهلي الغياب عن مباراة فريقه أمام الجونة المقرر لها السبت المقبل، وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف 6 مباريات ، ويفتقد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مباراتين قادمتين في الدوري بسبب الإيقاف، حيث نفّذ العقوبة في أربع مباريات حتى الأن أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون التي فاز فيهم الأهلي برباعية نظيفة وثلاثية مقابل هدف وبهدفين لهدف على التوالي ومباراة سيراميكا التي أقيمت أمس.

كما يستمر غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في مباراة الجونة المقبلة حيث لايزال اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وابعده عن مباراتي المقاولون العرب وسيراميكا في الدوري ، ويؤدى علي معلول جلسات علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏