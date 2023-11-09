جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، حيث تقام مواجهات في بطولة الدوري الأوروبي، والدوري السعودي، بجانب مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول ضد تولوز بالدوري الأوروبي، ولقاء آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب في صفوفه عمر مرموش أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الخليج أمام الطائي، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra1.

الرائد أمام الشباب، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 1.

الرياض ضد الفتح، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra1.

الأهلي أمام ضمك، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 1.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

كارباج اجدام أمام باير ليفركوزن، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

برايتون ضد أياكس أمستردام، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2.

روما أمام سلافيا براج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 3.

ليفربول أمام تولوز، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1.

رين ضد باناثينايكوس، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 4.

ريال بيتيس ضد أريس ليماسول، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

وست هام ضد أولمبياكوس، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

فرايبورج أمام باتشكا توبولا، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

أيك أثينا ضد مارسيليا، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

أتلانتا أمام شتورم جراتس، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

أبردين ضد باوك سالونيكي، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

جينك أمام فرينكفاروزي، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2 Extra.

أستانا ضد بالكاني، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2.

بشكتاش أمام بودو، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 8.

هلسنكي أمام آينتراخت فرانكفورت، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، المباراة عبر قناة beIN SPORTS 9 HD.

فنرباخشة أمام لودوجوريتس رازجراد، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2 Extra.

أستون فيلا ضد ألكمار، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 9.

ليل أمام سلوفان براتيسلافا، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.