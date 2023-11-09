حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. الفرق المتأهلة رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار مساء أمس الأربعاء، علي منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكنت العديد من لفرق من حسم تأهلها إلى دور الـ 16 من البطولة لموسم 2023-2024.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.

لم يحدد باقي المتأهلين حتى الآن وسيتم التحديث باستمرار.

حيث تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزى حامل اللقب من حسم تأهله إلى ثمن نهائي في مسابقة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الحادية عشرة على التوالى، ليكون أول المتأهلين بفوزه الرابع على التوالي الذي جاء على حساب ضيفه "يونج بويز" السويسري بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتها الثانية لصالح "لايبزيج" الألماني بفوزه على "النجم الأحمر" الصربي 2-1.

بينما فشل فريق برشلونة الإسباني في حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم (2020-2021)، وذلك بعد تلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد "مضيفه" شاختار دانييتسك الأوكراني بهدف نظيف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

كما تمكن فريق ميلان الإيطالي من حسم التأهل بعد انتصاره الأول في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 / 1.

كما تمكن فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني من تحقيق فوزًا مستحقًا على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.