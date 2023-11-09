جماهير الزمالك تهاجم نجل فاروق جعفر بعد التأهل لنهائي كأس مصر

شنت في الساعات الماضية جماهير نادي الزمالك هجومًا ناريًا على نجل فاروق جعفر عقب المواجهة التي جمعت بين الفارس الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزًا دراميًا أمام منافسه نادي بيراميدز بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل أربعة ضمن فعاليات نصف نهائي كأس مصر.

وتلقى سيف جعفر نجم وسط نادي بيراميدز انتقادات قوية بعد ردود أفعاله المثيرة على أهداف فريقه داخل مرمى الزمالك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ستاد “القاهرة الدولي”.

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وترى جماهير الزمالك أن سيف جعفر لم يحترم فريقه السابق الذي ترعرع بداخله منذ بداية مسيرته الكروية في ظل الاحتفالات الهيستيرية مع لاعبي بيراميدز أثناء الأهداف الثلاثة داخل شباك الفريق الأبيض.

وبدأت جماهير الزمالك في هجومها المستمر على نجل فاروق جعفر أحد أساطير الكرة المصرية السابق داخل القلعة البيضاء خاصًة بعد رحيله بشكل غير لائق عن الفريق القاهري بعد رفض تجديد عقده.

وتأهل فريق الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي النادي الأهلي ضمن مباريات نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 13 مارس من العام المقبل على ستاد”القاهرة الدولي”.