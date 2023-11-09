محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز في الدوري الأوروبي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على تشكيل الريدز لمواجهة نادي تولوز الفرنسي.

ويلتقي فريق ليفربول أمام نظيره تولوز الفرنسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول أمام بطل فرنسا اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة إلاربع بتوقيت السعودية.

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ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول أمام تولوز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، تسيكيماس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، بن دواك.

ويغيب عن صفوف اريدز فان دايك وريان جرافنبرخ، وفقا لما أكده يورجن كلوب مدرب الفريق في مؤتمره الصحفي.