شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل فترة التوقف الدولى فى حسم ملف المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة التوقف الدولى القادمة وانشغال المنتخب الوطنى بمواجهتى جيبوتي يوم 16 نوفمبرعلى استاد القاهرة الدولى، وسيراليون يوم 19 من الشهر ذاته فى ليبيريا، فى حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى يقود الفريق الأبيض خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع نتائج الفريق معه.

ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر لها يوم الأحد 16 نوفمير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.