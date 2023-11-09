شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو فى دوري NILe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي المقاولون تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها شوقي غريب مدرب الفريق للاعبين لمدة 4 أيام، حيث يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

واستغل شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، فترة التوقف الحالية في الدوري، لأداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة وزيارة المدينة المنورة بصحبة زوجته وأبنائه.

وقرر شوقي غريب أن يخوض الفريق معسكر إعداد يتخلله ما لا يقل عن 4 مواجهات ودية لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين خاصة بعد عودة المصابين وانضمامه بشكل تدريجي في صفوف الفريق.

وأعرب شوقي غريب عن ثقته الكاملة في لاعبي الفريق للخروج من تلك المرحلة الصعبة على مستوى نتائج الفريق، خاصة وأن لاعبي المقاولون قدموا أداء مميزاً خاصة في مواجهتي الأهلي والاتحاد السكندري رغم الهزيمة في كلا المباراتين.

واستغل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فرصة توقف مسابقة الدورى فى الوقت الحالى بسبب معسكر المنتخب الوطنى، فى أداء مناسك العمرة، بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.