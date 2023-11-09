شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن يبذل جهودا مكثفة لحل أزمة إيقاف قيد الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى جهودا مكثفة فى الأيام الحالية من أجل محاول حل أزمة إيقاف القيد بالنادى قبل الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.

ويسعى نصر أبو الحسن لإيجاد حلول وموارد مالية من أجل حل الأزمات المالية والمستحقات التى لدى لاعبى الإسماعيلى والمدربين السابقين من أجل رفع القيد عن النادى.

ويأمل مجلس الإسماعيلى فى حل أزمة القيد من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية فى الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية بعد المستويات الضعيفة التى ظهر عليها فى أول 6 مواجهات هذا الموسم.

فى سياق آخر، يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، تدريباته استعدادا للمواجهات المقبلة فى دورى Nile، والتى يبدأها الدراويش بمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولى لانشغال منتخب مصر بمواجهتى جيبوتى وسيراليون فى انطلاقة مشواره المنتخب تصفيات المونديال المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدورى لعلاج الأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف فى 6 لقاءات، وكما يأمل فى استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التى من شأنها استمرار نزيف النقاط.