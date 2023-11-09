شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض التسرّع فى تحديد مصير موديست ويراهن على تألقه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني للنادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على علي نجاح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق في تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة حيث يراهن المدرب السويسري علي نجاح المهاجم واخطر إدارة الأهلي بسعيه لمنح موديست الفرصة كاملة خلال المباريات المقبلة.

ولعب موديست منذ بداية الموسم 4 مباريات بشكل أساسي، و 3 مباريات كبديل، لم يسجل سوى هدف وحيد ، ويرغب المدرب السويسري في تجهيز موديست بدنيا عن طريق كثرة مشاركته بشكل أساسي لاستعادة فورمته ومن ثم يستطيع المهاجم الفرنسي إنفاذ موسم المارد الأحمر لاسيما بعد خسارة بطولتين حتى الان بالخروج من الدوري الأفريقي من نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بجانب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري.