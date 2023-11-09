شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مباراة الزمالك وبيراميدز عنوان مشرف للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالمستوى الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز التى أقيمت أمس فى الدور قبل النهائى لكأس مصر، والتى حسمها الزمالك بركلات الجزاء.

وقال شوبير عبر برنامج مع شوبير علي إذاعة أون سبورت إف إم إن المستوى الفنى والإصرار على الفوز لدى لاعبى الفريقين أمس أظهر عنوانا مشرفا للكرة المصرية، مضيفا أن طاقم التحكيم بقيادة أحمد الغندور أجاد فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان رغم الأخطاء البسيطة التى لم تؤثر على النتيجة.

وأكد شوبير أن جمهور الزمالك قدم رسالة مهمة لإدارة النادى برئاسة حسين لبيب، وأن الجمهور داعم لمجلس الإدارة وقراراته.

من ناحية أخرى يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة التوقف الدولى المقبلة وانشغال المنتخب الوطنى بمواجهتى جيبوتى يوم 16 نوفمبرعلى استاد القاهرة الدولى، وسيراليون يوم 19 من الشهر ذاته فى ليبيريا، فى حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى يقود الفريق الأبيض خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع نتائج الفريق معه.

ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبو سليم الليبى، والمقرر لها يوم الأحد 16 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية، لاختيار أحدهم لتدريب الفريق، خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.