شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة الشاطئية أمام أوكرانيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة أمام نظيره الأوكرانى بنتيجة 2/0 فى ثالث مواجهاته ببطولة العالم بتايلاند.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى الدور الثانى فى ظل الفوز فى لقاء وحيد أمام كوستاريكا والخسارة من فنلندا وأوكرانيا على التوالى.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من: مازن ماجد ويوسف محمد زكى وندى حمدى وحبيبة وجيه ، كما تضم البعثة عاطف عادل المشرف على المنتخبات والمدرب إسلام عكاشة.

وتوجهت البعثة إلى تايلاند مساء الاثنين الماضى، استعدادا لانطلاق المنافسات.

ومن ناحية أخرى وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية مؤخرا بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية المصرية.

كما شهدت العمومية تكريم منتخب منتخب السيدات الحاصل على فضية أفريقيا مؤخرا فضلا عن تواجد بعض لاعبى منتخب الرجال الحاصل على أفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.