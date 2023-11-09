شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق.. 4 عمليات جراحية وغيبوبة تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، 4 عمليات جراحية حتى الآن عقب الوعكة الصحية الشديدة التى تعرض لها منذ أيام.

وقال الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامج مع شوبير على إذاعة "أون سبورت إف إم" إن العامرى فاروق أجرى 4 عمليات جراحية عبارة عن شفط للنزيف وقسطرة مخية، كما تم قياس درجة الوعى والتى وصلت إلى 3 من 15.

وأضاف شوبير أنه سيتم قياس درجة الوعى اليوم وهى التى ستحدد بنسبة كبيرة سيناريو العلاج الذى سيتبعه العامرى فاروق، مختتما حديثه بأن العامرى فاروق حاليا فى غيبوبة تامة، لكن الأمور شبه مستقرة بنسبة أكبر من أى وقت سابق.

كما أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالمستوى الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز التى أقيمت أمس فى الدور قبل النهائي لكأس مصر والتي حسمها الزمالك بركلات الجزاء.

وقال شوبير أن المستوى الفنى والإصرار على الفوز لدى لاعبى الفريقين أمس أظهر عنوانا مشرفا للكرة المصرية، مضيفا أن طاقم التحكيم بقيادة أحمد الغندور أجاد فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان رغم الأخطاء البسيطة التى لم تؤثر على النتيجة.

وأكد شوبير أن جمهور الزمالك قدم رسالة مهمة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، وأن الجمهور داعم لمجلس الإدارة وقراراته.