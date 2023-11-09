شكرا لقرائتكم خبر عن أول طلبات معتمد جمال للاعبى الزمالك بعد تخطى بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الأبيض غلق صفحة بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء وانتهت بتأهل الفريق إلى نهائى كأس مصر.

وأكد جمال للاعبى الزمالك بنسيان مواجهة بيراميدز من أجل التركيز فى المرحلة المقبلة ومواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلى فى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 فى مباراة نصف النهائى، بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.