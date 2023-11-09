شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سبب انقطاع العلاقة بين رونالدو ومدرب البرتغال؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف مدرب البرتغال السابق فيرناندو سانتوس عن انقطاع الكلام بينه وبين نجمه كريستيانو رونالدو، جناح النصر السعودي حالياً، منذ شطبه من التشكيلة أمام سويسرا في الدور الـ16 من مونديال قطر 2022.

وأشرك سانتوس حينها البديل جونكالو راموس الذي سجل «هاتريك» في المباراة وأبقاه المدرب أساسياً لمباراة ربع النهائي أمام المغرب، والتي خسرتها البرتغال بهدف، رغم مشاركة رونالدو في وقت متأخر من المباراة.

وقال سانتوس في تصريحه: «لو عاد بي الزمن لاتخذت القرار نفسه، كان قراراً استراتيجياً لأن علي أولاً أن أفكر في مصلحة المنتخب. أنا والطاقم الفني ناقشنا القرار ولم يكن سهلاً. بقيت ثقتي برونالدو قائمة حتى بعد انهيار صداقتي معه على المستوى الشخصي. جميع من كان هناك ظن أننا سنكون أبطال العالم، لو كنا هزمنا المغرب لواجهنا في الدور التالي فرنسا، وربما أعدت كريستيانو للتشكيلة. عموماً، على مستوى إيقاع المباراة كان رونالدو في أسوأ حالاته، حاولنا أثناء التصفيات، ثم في المباريات الأولى بالمونديال، منحه إيقاعاً أفضل، لكنه لم يرق إلى المستوى المطلوب. عندما اتصلت به في الصباح لأخبره أنه ليس أساسياً فهم قراري بشكل خاطئ، لكن لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه».