شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ 4 لدوري نجوم العراق تنطلق بثلاث مباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق الخميس الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 3 مباريات في ملاعب السليمانية والنجف والزوراء.

يلتقي فريق نوروز مع ضيفه «المتعب» فريق الميناء، في ملعب «السليمانية» بإقليم كردستان العراق، نوروز يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وكذلك الظرف الصعب الذي يمر به فريق الميناء الذي يقبع في المركز الأخير لتحقيق الفوز، بينما يسعى الميناء تحت قيادة طاقمه التدريبي الجديد بقيادة أسعد عبدالرزاق إلى إثبات جدارته وتجاوز التحديات الصعبة التي تحيط به. حيث سيخوض الميناء المباراة بمجموعة من لاعبي شباب الفريق الذين سيحضر معهم مدربهم الذي قادهم في السنوات الماضية محمد عبد حسين.

ويشهد ملعب «النجف الدولي» مباراة مهمة جداً بين صاحب المركز الثاني فريق دهوك مع مضيفه فريق نفط الوسط، حيث يسعى نفط الوسط إلى تحقيق نتيجة مرضية إلى جمهوره، بعد أن فشل حتى الآن في تحقيق الفوز بمبارياته الثلاث الماضية، بينما يحاول دهوك الظفر بنقاط المباراة والقفز إلى صدارة الترتيب حتى ولو بشكل مؤقت.

آخر مباريات الخميس ستجمع حامل اللقب في الموسم الماضي فريق الشرطة، مع ضيفه فريق أربيل على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد.

الشرطة يسعى جاهداً تحت قيادة مدربه التونسي شهاب الليلي إلى تحقيق الفوز من أجل الوجود في قمة الترتيب، بينما يحاول فريق أربيل الذي حتى الآن لم يظهر بالمستوى الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، أن يسجل التفوق وتقديم ملحمة كروية مميزة بقيادة مدربه الشاب عباس عبيد.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق يومي الجمعة والسبت.