شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء يطالب بعودة علي جاسم.. والقوة الجوية يتمسك به والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد علي الأسدي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء الرياضي، أن علي جاسم لاعب منتخب العراق الأول لكرة القدم، المعار حالياً إلى فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم سيعود إلى فريق الكهرباء في الانتقالات الشتوية للموسم الحالي.

وقال الأسدي: «إن علي جاسم، لاعب فريق الكهرباء في الموسم الماضي سيغلق ملف إعارته لفريق القوة الجوية وسوف يعود إلى فريق الكهرباء في الانتقالات الشتوية للموسم الحالي».

وأضاف، «أن اللاعب علي جاسم الذي كان يفترض أن يحترف مع أحد الفرق التركية في الموسم الحالي، إلا أن بعض العوائق وقفت في طريقه، حيث تمت إعارته من فريقنا (الكهرباء) إلى فريق القوة الجوية، ونحن لدينا الرغبة الكاملة بعودته إلى فريقنا عند بدء الانتقالات الشتوية، لأننا نمتلك بطاقته».

إلى ذلك قال هيثم كاظم، نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية: «لقد جلسنا لأكثر من مرة مع الأخ علي الأسدي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء وحاولنا إيجاد حل مناسب لموضوع إعارة اللاعب علي جاسم لفريقنا».

وأضاف «أن الأسدي وعدنا مؤخراً، بأن تكون هنالك جلسة بين الإدارتين عند فتح أبواب الانتقالات الشتوية لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي».

وتابع، «أن اللاعب علي جاسم أصبح الآن من اللاعبين المهمين والمؤثرين في صفوف فريق القوة الجوية، حيث سجل له أربعة أهداف من أربع مباريات في منافسات أندية آسيا أبطال الدوري كان آخرها في مرمى اتحاد جدة السعودي، لذلك نحن وعبر التشاور والتفاهم مع الطاقم التدريبي لفريقنا الكروي الأول الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو نسعى جاهدين لشراء بطاقته وجعله لاعباً ثابتاً في فريق القوة الجوية».

وكان اللاعب الشاب علي جاسم قد تألق في بطولة شباب آسيا التي أقيمت منتصف العام الحالي في أوزبكستان، الأمر الذي جعل الكثير من الأندية العراقية والأجنبية تفتح له الأبواب لغرض الفوز بتوقيعه لها، إلا أنه وبعد أن تعثرت صفقته مع أحد الفرق التركية، قرر العودة إلى فريقه السابق «الكهرباء» ومنه انتقل بنظام الإعارة إلى فريق القوة الجوية، حيث بات أحد لاعبيه الأساسيين والمؤثرين وحصل من خلاله على مقعد في صفوف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، كذلك بات من اللاعبين الشباب الذين يحظون بجماهيرية واسعة في العراق.