شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط لوداع ميسي بمواجهة الأرجنتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط نادي برشلونة الإسباني لوداع أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لائق، بإقامة مباراة ودية بين برشلونة ومنتخب الأرجنتين بطل العالم في افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والذي يوافق الذكرى الـ125 لتأسيس النادي الكتالوني.

وعاد ميسي للتمرينات مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي الأربعاء بعد بضعة أيام من الراحة استعداداً للمشاركة مع الأرجنتين أمام الباراغواي في 14 نوفمبر الجاري، ثم بيرو في 19 منه ضمن تصفيات مونديال 2026.

وسيتفاوض برشلونة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لوضع بنود الاتفاق على المباراة بشكل يناسب جدول فيفا، وهناك انفتاح على إقامة المباراة في ديسمبر/كانون الأول 2024 أو حتى مطلع 2025.