شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو نابولي يسخرون من بونوتشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم ينس مشجعو نابولي بطل إيطاليا نجم الخصمين السابقين، يوفنتوس وميلان، المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لذا جهزوا له لافتة قبل استقباله على ملعب دييجو أرماندو مارادونا برفقة زملائه الجدد في فريق يونيون برلين الألماني الذي خسر 12 مباراة على التوالي في البوندسليجا.

وحمل مشجعو نابولي لافتة تحمل صورة الظهير وصورة الرسام والمهندس الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي وكتبوا عليها: «ليوناردو دا فنشي، ليونادرو دا بيردي»، أي ليوناردو (الخسران). بيد أن بونوتشي استطاع تحجيم هجوم نابولي وضمن لفريقه التعادل 1-1 ليضع حداً للهزائم ويحصد نقطته الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه بقي في قاع ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد.