شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق راشفورد متورط بقضية في ميامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت صحيفة التيلغراف البريطانية عن قيام شرطة ميامي الأمريكية بالقبض على داين راشفورد (31 عاماً) شقيق نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بتهمة «العنف المنزلي» في 20 من أكتوبر وأنه خرج بكفالة مقابل 1500 دولار بعد أسبوع من الحجز، ودفعت مبلغ الكفالة شقيقته شانتيل ماينارد. ويدير داين وكالة DN May Sports Management التي يمثل راشفورد أحد زبائنها رغم أن مهاجم اليونايتد يمثله بشكل مباشر شقيقه الآخر دواين مينارد.

ووفق التقرير، سيمثل داين، الذي فرضت عليه الشرطة حظر اقتراب واتصال بضحيته، أمام المحكمة في الـ27 من الشهر الجاري.

وعلق مكتب الادعاء العام في ميامي على التقرير وقال: «القضية لا تزال قيد التداول وحتى اللحظة لم نستطع الاتصال بالضحية لأننا نحتاج لإذن من القنصلية البريطانية للتحدث إليها. لست متأكداً من تواجد المتهم وضحيته في الولايات المتحدة الآن وفهمت من التقرير أنهما كانا في رحلة سياحية ووفقاً للنظام المعمول به في البلاد يمنع أي متهم خارج بكفالة من مغادرة البلاد».

ونشأ ماركوس في حي ويثينشو بمدينة مانشستر مع شقيقيه دواين وداين وشقيقتيه شانتيل وكلير كما لديه أخت من زوج والدته اسمها تمارا. واندلع خبر القبض على داين بعد دقائق من خسارة اليونايتد أمام كوبنهاغن 3-4 والتي طرد فيها راشفورد بالشوط الأول.

وألقى المدرب الهولندي إيريك تن هاغ باللائمة على الطاقم التحكيمي وقال إن طرد راشفورد كان ظالماً وأيده في ذلك المحللون جيمي كاراغر وبول سكولز وأوين هارغريفيز، لكن روبي سافاج قال إن الطرد صحيح.