شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطرد زميله السابق بابتيستا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قام أسطورة البرازيل وريال مدريد رونالدو نازاريو الملقب بـ«الظاهرة» الأربعاء، بطرد مواطنه وزميله السابق في الريال والمنتخب خوليو بابتيستا من منصب تدريب رديف بلد الوليد بعد 5 سنوات من توليه المنصب.

وأصدر النادي، الذي يملك رونالدو فيه 51 في المئة من الأسهم، بياناً قال فيه إنه قرر تعيين ألفارو روبيو مكان بابتيستا.

ووفق تقرير صحفي، انتقد بابتيستا بعد خسارة جميع مبارياته الـ6 الأولى في الموسم وحلول فريقه في المركز الـ14 الإدارة، وقال بعد الخسارة بهدف الأحد أمام أورينيسي: «حتى العاشرة مساء أمس لم يكن عندي لاعبين للتشكيلة. هناك أمر من الإدارة يحدد هوية اللاعبين المتاحين لي وأنا بصفتي موظفاً في النادي أنفذ الأوامر. الطريقة التي تدار بها الأوضاع في النادي ليست مثالية».

تصريحات بابتيستا أفضت إلى تصويت الإدارة على إقالة المدرب ومساعديه خوزيه لويس رويدا وألفريدو فيرنانديز وأصدر النادي بيان شكر لخدماتهم وتمنى لهم التوفيق على المستوى الشخصي والمهني.

وعلق المدير الرياضي دومينيغو كاتويرا على التطورات، وقال: «من الواضح أن هذه التصريحات غير الموفقة تضر بصورة النادي. ربما أدلى بها في ساعة غضب بسبب النتيجة، لكنه قالها واقعاً وأنا متعجب لعدم تفهمه أو قبوله بالنموذج الذي لدينا منذ وقت طويل ولم يتغير».

وعند سؤاله إن كان تحدث لبابتيستا أجاب كاتويرا: «نحن في مرحلة خصوصية ونتعامل مع الموقف كما هو، لكن نعتقد بأن تصريحاته كانت غير موفقة».