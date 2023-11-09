شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت على حظر مؤقت لصفقات الملكية المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سيصوت نهاية الشهر الجاري حملة أسهم الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) على حظر مؤقت لأي صفقات إعارة بين الأندية المشتركة في الملكية، ما يعني منع نادي نيوكاسل من استعارة أي نجم من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسيحتاج الأعضاء إلى تأييد 14 نادياً من أصل 20 نادياً في الدوري لتمرير الحظر في الـ21 من الشهر الجاري ليقطع آمال نيوكاسل باستعارة روبن نيفيس من الهلال في سوق التنقلات الشتوية في يناير. وكان نيوكاسل يأمل أن يكون نيفيس بديلاً لنجمه الإيطالي ساندرو تونالي الموقوف 10 أشهر حالياً على خلفية تورطه في المراهنات.

نيوكاسل ليس النادي الوحيد الذي سيتأثر بقرار الحظر، بل أيضاً مانشستر سيتي بطل الدوري وأرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وبرايتون وويست هام ونوتنغهام فوريست وبورنموث وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس التي لدى مالكيها أسهم في أندية خارجية، كما هو حال مانشستر يونايتد الذي يملك سير راتكليف ربع أسهمه مع ملكيته لنادي نيس الفرنسي.

بيد أن نيوكاسل أبرز الأندية التي ستتأثر بقرار الحظر المؤقت، فملكيته تعود لصندوق الاستثمار السعودي الذي يملك 80% من أسهمه، ويمول الأربعة الكبار في الدوري السعودي، وكان يتطلع إلى خطف عدد من نجوم الدوري السعودي لتعزيز صفوفه في يناير.

في المقابل، بمقدور منافسي نيوكاسل الـ19 في البريميرليغ استعارة أو شراء أي من نجوم الدوري السعودي في سوق التنقلات الشتوية، وقد يحتج نيوكاسل على هذا ويعتبره «ظلماً واستهدافاً له»، وسيعترض ويقول إن المبلغ الذي باع به نجمه ألن سانت ماكسيم للأهلي السعودي في يوليو الماضي أقل من سعره الحقيقي في السوق خلافاً لصفقة انتقال نيفيس من وولفرهامبتون مقابل 47 مليون إسترليني للهلال والصفقات المرتفعة لانتقال نجوم ليفربول وتشيلسي للدوري السعودي.