شكرا لقرائتكم خبر عن روني يتسبب بسقوط يونايتد أمام كوبنهاغن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

مُني مانشستر يونايتد المأزوم بهزيمته الثالثة أوروبياً وبات مهدداً بمغادرة دوري الأبطال من الباب الضيق وجاءت الخسارة على يد كوبنهاغن الذي ثأر لخسارته خارج دياره 1-0 ذهاباً في دوري أبطال أوروبا.

وقلب كوبنهاغن الطاولة على ضيفه في شوط أول جنوني شهد تقدم «الشياطين الحمر» بهدفي ابن أكاديمية النادي الدنماركي الوافد الجديد راسموس هويلوند (3 و28).

وشهد اللقاء تحولاً جذرياً إثر طرد مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 42 بالبطاقة الحمراء بعد خطأ فادح على المدافع إلياس جيلير والعودة إلى «في أيه آر»، لتهتز شباكه بهدفين متتاليين لمحمد اليونسي (45)، والبرتغالي ديوغو غونشالفيس (45+9 من ركلة جزاء).

وفي الشوط الثاني، منح البرتغالي برونو فرنانديش التقدم ليونايتد (69 من ركلة جزاء)، إلا أن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عن طريق لوكاس ليراير (83)، قبل خطف هدف الفوز عبر الشاب البديل ابن الـ 20 عاماً السويدي روني باردي (87).

وعذب مشجعو نادي كوبنهاغن ضيفه مانشستر يونايتد بالهتاف «روني، روني» بعد تسجيل نجم الفريق روني (17 عاماً) هدفاً في شباك «الشياطين الحمر» مذكراً النادي الإنجليزي بأسطورته واين روني الذي سجل 253 هدفاً بقميص الفريق.

وكان واين روني أصغر هداف لليونايتد في المسابقة الأوروبية بعد تسجيله هاتريك في شباك فنربغشة، لكن روني كوبنهاغن أصبح أصغر هداف يسجل في شباك اليونايتد في المسابقة العريقة (بسن 17 عاماً و358 يوماً).

وسجل روني كوبنهاغن حتى الآن 15 هدفاً في 57 مباراة لبطل الدنمارك وهو سجل مميز خصوصاً إذا علمنا أن هالاند نجم سيتي سجل 20 هدفاً في 50 مباراة عندما كان بالنرويج.

وسجل روني بارديجي حتى الآن 10 أهداف في 23 مباراة مع كوبنهاغن بالدوري هذا الموسم وقطعاً سيكون تحت أنظار الكبار في الصيف.