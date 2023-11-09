شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يرد على انتقادات بيكيه.. ووكيلة هالاند في البرنابيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني على تصريحات نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه والتي قال فيها إن فوز الريال بلقب أوروبا الـ14 كان معجزة وقال المدرب: «بيكيه يعيش في عالمه الخاص وأستطيع أن أؤكد لكم أن اللقب الـ14 سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ إلى الأبد».

وكان بيكيه قال في مقابلة إذاعية: «نحن في بلد فيه مشجعين لريال مدريد أكثر من برشلونة لأن مدريد هي العاصمة ونحن دائماً الشوكة في الخاصرة والجانب المزعج. لست بحاجة إلى دخول مثل هذه الحروب التنافسية لكن فريق الريال حالياً نفسه، يقدم القليل ويحصل على الكثير من النتائج وفي فبراير سيكون منتعشاً في جميع المسابقات».

وتابع بيكيه: «عندما نفوز بلقب أوروبا يتذكرنا المشجعون إلى الأبد، لكن عندما يفوزون هم يضيفون لقباً آخر للخزانة. اللقب الأخير لهم كان معجزة لأنهم كانوا الأضعف في كل جولة ولا أحد سيتذكرهم».

وبالعودة إلى فوز الريال على براغا، أثنى أنشيلوتي على نجومه، وقال: «سعداء بالتأهل من دور المجموعات فهذا الدور ليس سهلاً على الدوام، سعداء بالوصول إلى الدور الـ16 في 4 مباريات، لكن هذا لا يعني أننا سننام في المباريات القليلة المقبلة. إبراهيم دياز أظهر مهارات مميزة وتضحيات ونعم، كان يمكن أن يلعب مزيداً من الدقائق في الماضي وحل بديلاً مثالياً لبيلينجهام».

وعن أردا غولر الذي تمرن مع الفريق، لكنه جلس على الدكة، قال المدرب: «علينا أن نواصل الحذر معه وسيحصل على فرصته 100 في المئة».

وعن أداء الحارس البديل لونين قال أنشيلوتي: «كيبا تعرض لكدمة أثناء الإحماء وجلبنا لونين مكانه وساعدنا على الفوز، قدم مباراة مثالية وهذا يعني أننا نملك فريقاً صحياً».

وفي سياق متصل، حضرت رافائيللا بيمينتا وكيلة أعمال النجم النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي المباراة على ملعب البرنابيو على الرغم من أنها لا تمثل أي لاعب لا في الريال ولا في براغا ما أثار التكهنات حول سبب وجودها. وتمثل بيمينتا، التي تولت إدارة وكالة مينو رايولا بعد وفاته، نجوماً مثل ماركو فيراتي وماتيس دي ليخت وآخرين كما تمثل لاعبتي فريق سيدات الريال ميسا رودريغيز وكارلا كاماشور.