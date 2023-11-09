شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نجم إنجلترا يسجل هدفاً في أول مباراة مع سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سجل واعد مانشستر سيتي الإنجليزي ريغان هيسكي (15 عاماً)، هدفاً في أول مباراة مع فريق الشباب بمسابقة دوري أبطال أوروبا فئة دون الـ19 عاماً، والتي تقام بالتزامن مع بطولة الكبار.

وجاء هدف ابن نجم إنجلترا السابق إيميل هيسكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ9 من مباراة الفوز على يونغ بويز السويسري 3- صفر.

وعزز سيتي تقدمه بهدفين من محمودو سوسوهو وماثيو هندرسن هال لاحقاً، لكن ابن نجم ليفربول وأستون فيلا السابق أظهر شجاعة ورباطة جأش في أول مباراة أوروبية.

ولعب ريغان في هجوم سيتي بجانب شقيقه الأكبر جيدين (17 عاماً) قائد فريق سيتي دون الـ18 عاماً، والذي مثله في عشرات المباريات.

ويمتلك مانشستر سيتي تاريخاً مشرفاً في تخريج المواهب الشابة من أمثال فيل فودن نجم الفريق الأول، وكول بالمر المنتقل إلى تشيلسي في الصيف لذا وجد فيه إيميل هيسكي، الذي اعتزل الكرة في 2016 ويشغل حالياً منصب مدرب منتخب إنجلترا دون الـ18 عاماً، مكاناً مثالياً لتطوير موهبة ولديه.