اخبار الرياضه

ابن نجم إنجلترا يسجل هدفاً في أول مباراة مع سيتي

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نجم إنجلترا يسجل هدفاً في أول مباراة مع سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح
سجل واعد مانشستر سيتي الإنجليزي ريغان هيسكي (15 عاماً)، هدفاً في أول مباراة مع فريق الشباب بمسابقة فئة دون الـ19 عاماً، والتي تقام بالتزامن مع بطولة الكبار.
وجاء هدف ابن نجم إنجلترا السابق إيميل هيسكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ9 من مباراة الفوز على يونغ بويز السويسري 3- صفر.
وعزز سيتي تقدمه بهدفين من محمودو سوسوهو وماثيو هندرسن هال لاحقاً، لكن ابن نجم وأستون فيلا السابق أظهر شجاعة ورباطة جأش في أول مباراة أوروبية.
ولعب ريغان في هجوم سيتي بجانب شقيقه الأكبر جيدين (17 عاماً) قائد فريق سيتي دون الـ18 عاماً، والذي مثله في عشرات المباريات.
ويمتلك مانشستر سيتي تاريخاً مشرفاً في تخريج المواهب الشابة من أمثال فيل فودن نجم الفريق الأول، وكول بالمر المنتقل إلى في الصيف لذا وجد فيه إيميل هيسكي، الذي اعتزل الكرة في 2016 ويشغل حالياً منصب مدرب منتخب إنجلترا دون الـ18 عاماً، مكاناً مثالياً لتطوير موهبة ولديه.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا