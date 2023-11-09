مصطفي فتحي أمام الزمالك "قلبه مش مطاوعه"

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت مباراة الزمالك وبيراميدز الدرامية، ولكن الحديث عنها ما زال متواصل حتي الأن، وذلك بسبب الأحداث المشتعلة والنتيجة المثيرة بين الفريقين التي حسمتها ركلات الترجيح في النهاية.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقميت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر وحسمها الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح، العديد من الفرص المهدرة.

مصطفي فتحي قلبه مش مطاوعه أمام الزمالك

خطف مصطفي فتحي الأنظار إليه خلال مواجهة بيراميدز والزمالك، حيث كان له نصيب الأسد في الفرص الضائعة، والتي علق عليها نجم الزمالك الأسبق أيمن يونس قائلًا: "قلبه مش مطاوعه".

رغم أن مصطفي فتحي سجل الهدف الثاني لبيراميدز في الشوط الإضافي الأول، والذي وضع الزمالك خارج البطولة، إلا أنه أهدر أكثر من هدف محقق.

بالطبع العامل النفسي والضغط الموجه علي اللاعب بصفته أحد لاعبي الزمالك السابقين كانه له دور أساسي في فقدان تركيزه وإضاعة هذه الفرص الكثيرة، خاصة عند تسجيله الهدف في مرمي محمد عواد حارس الزمالك رفض اللاعب الإحتفال تقديرًا لناديه السابق والجماهير وهو ما يثبت أن اللاعب كان مشغول ذهنيًا بإنه يلعب أمام فريقه الذي تألق فيه لسنوات.

تصريحات لاعبي الزمالك عقب الفوز الدرامي علي بيراميدز

تحدث حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تأهل الفريق الأبيض للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر في تصريحات عقب المباراة: "مواجهة اليوم كان صعبة ولكن الإصرار والروح القتالية لجميع اللاعبين كانت السبب فى الفوز".

وأضاف قائلا: "بيراميدز يضم لاعبين مميزين ولكننا نملك روح الفانلة البيضاء والهدف الأول المبكر لبيراميدز أربك حساباتنا، وأضعنا العديد من الفرص ونشكر الله على هذا الفوز والتأهل للنهائي".

وتابع حمزة المثلوثي: "كنا نريد اسعاد الجماهير من الدقيقة الأولى، وأهدرنا عدة فرص ولكن فى النهاية تكلل مجهودنا بالفوز".

كما أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية أمام بيراميدز وتأهل لنهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

وقال نبيل عماد دونجا في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك ونلعب حتى الدقيقة الأخيرة، وكنا نرغب في التأهل لإسعاد الجماهير وأشكرهم على الدعم والمساندة".

بينما أعرب سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض والمساهمة في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال سامسون أكينولا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بمساعدة فريقي اليوم في تحقيق الفوز، ولدي شعور مختلف اليوم، عقب عودتي للمشاركة وتسجيل هدف ساهم في تحقيق الفوز على منافس قوي ".