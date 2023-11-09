موعد مباراة ليفربول وتولوز اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تولوز الفرنسي لاستقبال ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على الملعب البلدي تولوز في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

بينما يخوض فريق تولوز المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص النقاط الثلاثة، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن فريق سانت جلواز، ويأتي فريق تولوز في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما يحل فريق لاسك لينز في المركز الرابع بدون نقاط.

موعد مباراة ليفربول وتولوز اليوم والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.