موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ضمك في المواجهة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

فريق الأهلي بقيادة المدير الفني ماتياس يايسليه يخوض مباراة اليوم وليس أمامه هدفًا سوى الفوز والنقاط الثلاثة للحفاظ على تواجده في المنطقة الساخنة والمنافسة على المراكز الأولى بصدارة جدول الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق التعاون الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

على الجانب الآخر يبحث فرق ضمك عن رابع انتصاراته في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث يستهدف الفريق الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين موقعه في جدول الدوري.

ويحتل ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات، بينما تعرض الفريق لـ4 هزائم حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وضمك والقناة الناقلة :

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد ضمك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين حماد العنزي وعبدالله المحسن، وقناة SSC1 SD بصوت المعلق فهد عريشي.