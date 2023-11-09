جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها والمعلقين، حيث ستنطلق منافسات الجولة الـ13 والتي تشهد إقامة عدة مواجهات قوية نرصدها لكم في السطور التالية:

الأهلي ضد ضمك ..

يستعد فريق ضمك لاستقبال ضيفه الأهلي في المواجهة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وضمك عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين حماد العنزي وعبدالله المحسن، وقناة SSC1 SD بصوت المعلق فهد عريشي.

الشباب ضد الرائد ..

يحل فريق الشباب ضيفًا على الرائد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب نادي التعاون الجديد، وستنطلق المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي.

الخليج ضد الطائي ..

ستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شاشة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق جعفر الصليح.

الرياض ضد الفتح ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة, 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق محمد الخامسي.