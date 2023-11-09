إيهاب جلال يجتمع مع معاونيه لتحديد وديات الإسماعيلى فى فترة التوقف

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القاهرة - سامية سيد - يجتمع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى مع معاونيه فى الجهاز الفنى لتحديد الوديات التى يخوضها الفريق فى فترة التوقف الدولية الحالية لانشغال المنتخب بمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

يسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدورى لعلاج الأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف فى 6 لقاءات، ومحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التى من شأنها استمرار نزيف النقاط.

كما يعكف إيهاب جلال على علاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

فى سياق آخر حرص اللاعبون الكبار داخل فريق الإسماعيلى على التواصل مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق من أجل التعهد بتصحيح مسار الفريق فى المباريات المقبلة وتغيير الصورة التى ظهروا عليها فى المباريات الماضية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وتواصل عبد الرحمن مجدى وعماد حمدى ومحمد هاشم كباتن الفريق مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، مؤكدين له أن اللاعبين هم من يتحملون المسئولية وأن الجهاز الفنى بذل أقصى جهد ممكن فى التدريبات، وتعهدوا بتغيير الصورة الحالية وإعادة الفريق لمكانه الطبيعى.

ووعد لاعبو الإسماعيلى مدربهم إيهاب جلال بتعويض خسارتهم السابقة أمام الطلائع بتحقيق الفوز عند ملاقاة بيراميدز فى أول مباريات الفريق بعد التوقف الدولى.