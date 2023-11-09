شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: محمد حمدى اقترب من التجديد لبيراميدز وفتوح خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن حزنه على خروج فريقه من كأس مصر أمس أمام نادى الزمالك.

وقال هانى سعيد إن محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق سيتم تجديد تعاقده مع الفريق، وأنه مستمر مع النادى لمواسم مقبلة، مضيفا أن أحمد فتوح الظهير الأيسر ليس فى حسابات بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف هانى سعيد أن إدارة النادى لم تفكر فى تغيير الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة البرتغالى باتشيكو، لأن إدارة النادى لا تتعامل مع المدير الفني بالقطعة، وخسارة الأمس لن تغير سياسة النادى العامة.

وعن عودة إبراهيم عادل لاعب الوسط من الإصابة، فأكد هانى سعيد أن اللاعب سيعود للمشاركة في المباريات خلال 3 أسابيع، وأنه سيكون جاهزا طبيا للمشاركة عقب انتهاء البرنامج العلاجي.

من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن الإدارة لا تحمل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الخسارة من الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل (3 - 3) فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لليوم السابع أن باتشيكو أدار المباراة بشكل جيد، وبيراميدز كان ندًا قويًا للزمالك، رغم تعرض أحمد توفيق للطرد فى الدقيقة 79، واستكمال اللقاء بـ 10 لاعبين.

وتابع المصدر أن التحكيم السبب فى خسارة بيراميدز للمباراة، خاصة أن هناك العديد من الأخطاء التى ارتكبت وأثرت على سير اللقاء، ما أدى للخسارة.