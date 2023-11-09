شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض خوض الأهلى مباريات ودية خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى خوض فريقه مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى (دورى Nile ) لظروف استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه ضد جيبوتى وسيراليون ضمن تصفيات كأس العالم خلال الأجندة الدولية لشهر نوفمبر.

ويتحفظ كولر على خوض لاعبيه احتكاكات قوية خلال فترة التوقف بسبب ضغط المباريات وخوض لاعبيه عددا كبيرا من المباريات منذ بداية الموسم الحالى سواء فى السوبر الأفريقى أو الدورى المصرى أو دورى أبطال أفريقيا أو كأس مصر أو الدوري الافريقي لكرة القدم.

ويحصل فريق الأهلي على راحة عدة أيام بعد مباراة الجونة يوم السبت المقبل قبل أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش حتى انتهاء فترة التوقف الدولي.

بعيداً عما سبق رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا: "لن أقيم لاعبى فى التليفزيون أو أمام الشاشات.. سعداء بالثلاث نقاط والفوز في نهاية المباراة، خاصة أننا لم نكن جيدين في الشوط الأول، والمنافس فريق محترم وعمل مباراة كبيرة، في الشوط الثاني تحسن الأداء واللاعبين شعروا أن الأمور انتهت بعد التقدم، وجاء هدف للمنافس وكان مهم من اجل استفاقة اللاعبين".

أوضح: "الفريق نجح في العودة وتسجيل هدف في نهاية المباراة وتحقيق الفوز، ولدينا لاعبين لديها قدرات عالية، وظهر بعد الدقيقة 70 وكل اللاعبين ضغطوا على نفسهم وأظهروا امكانياتهم، من أجل تحقيق الفوز".

وكشف عن الورقة التي منحها للاعبيه قبل نهاية المباراة قائلا: "منحت ورقة إلى موديست ومنحها إلى كوكا والأخير منحها إلى عبد المنعم لتنفيذ بعض التعليمات في المباراة، كما أن أفشة سجل هدفا برأسية رائعة وهو نادرا ما يسجل أهداف برأسه ولكنه كان هدفا جميلا".

وعن عدم ظهور أنتوني موديست مهاجم الأهلي بمستوى جيد مع الأهلي حتى الآن، رد: "موديست يحتاج وقت ورتم مباريات حتى يصل إلى فورمة أعلى وكان في المباراة الماضية أمام المقاولون جيدا وأظهر بعض القدرات ولكن نحتاج منه الكثير في الفترة القادمة، ونأمل أن يقدم الإضافة، وهو في مرحلة تجهيز بدني ولذلك كان من الصعب مشاركته أساسيا في مباراتين متتاليتين في أقل من 48 ساعة ولدينا ثقة أن يكون أفضل في الفترة القادمة".